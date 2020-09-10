Дорожный ремонт завершен на 43 трассах Красноярского края

В Красноярском крае ремонт завершен на 43 из 79 участков трасс, запланированных на 2020 год. Еще на 13 объектах работы практически закончены. Об этом рассказали в пресс-службе КрУДора.

Напомним, ремонт краевых трасс ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На эти цели выделено 2,7 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов.

«Средства пойдут на ускорение темпов ремонтных работ на краевых трассах. Вместо ранее запланированных на 2020 год 250 км будет восстановлено порядка 300 км дорожного покрытия. На сегодняшний день в эксплуатацию введено более 100 км», - , – пояснил руководитель управления Андрей Журавлев.

Один из самых масштабных объектов - обход Красноярска. Там работы завершатся в ноябре. Подрядчик построил новый мост через Качу, а также заканчивает монтаж конструкций на второй эстакаде. На участке прокладывают водоотвод, устанавливают очистные сооружения, укрепляют канавы и откосы.

Также в планах дорожников осветить обход Лесосибирска, приступить к реконструкции участка трассы Епишино – Северо-Енисейский – с 157 по 168 км. Подрядчика определят в ближайшее время, сдать объект необходимо в 2021 году, уточнили в КрУДоре.