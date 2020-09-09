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Коронавирусом в крае заболели еще 105 человек

Главная Общество
Красноярск
14:32 9 Сентября 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае на 9 сентября прибавилось 105 зараженных коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 17 834. 

«В Красноярском крае по итогам суток выявлено на 2 диагноза COVID-19 больше, чем днем ранее — 105 человек вновь заболели коронавирусом. При этом регион опустился на одну ступень в общероссийском рейтинге и сегодня замыкает первую десятку субъектов страны с наибольшим числом выявленных случаев заболевания», - пояснили в оперативном штабе. 

В крае уже 513 погибших от коронавируса (+3 за сутки). Выздоровевших - 14 024 (+91 за сутки). 

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