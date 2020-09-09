Коронавирусом в крае заболели еще 105 человек

В Красноярском крае на 9 сентября прибавилось 105 зараженных коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 17 834.

«В Красноярском крае по итогам суток выявлено на 2 диагноза COVID-19 больше, чем днем ранее — 105 человек вновь заболели коронавирусом. При этом регион опустился на одну ступень в общероссийском рейтинге и сегодня замыкает первую десятку субъектов страны с наибольшим числом выявленных случаев заболевания», - пояснили в оперативном штабе.