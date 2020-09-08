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Красноярские медики получили методическую поддержку в борьбе с COVID-19 от московских коллег

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Красноярск
12:42 8 Сентября 2020
общество, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
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По приглашению основателя компании РУСАЛ Олега Дерипаска в Красноярске побывал заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации московской Городской клинической больницы №52, доктор медицинских наук, профессор Сергей Царенко. Он посетил главные медучреждения города и поделился с коллегами накопленным за полгода опытом лечения пациентов с коронавирусом.

ГКБ №52 города Москвы одной из первых была перепрофилирована для приема пациентов с COVID-19. Это позволило обобщить имеющийся опыт и оказать красноярским медикам методическую и информационную помощь в области противоэпидемиологических мероприятий, противовирусной терапии, лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Во время визита в Красноярск Сергей Царенко побывал в Краевой клинической больнице, БСМП и  межрайонной клинической больнице №20. Итоговая встреча прошла в формате видеосвязи, в ней участвовали медики всех заинтересованных клиник, а также медицинский персонал, работающий в красной зоне.

«Фонд Вольное дело и лично Олег Дерипаска с самого начала пандемии оказали существенную помощь местной системе здравоохранения, – рассказал главврач красноярской БСМП Сергей Гребенников. – В частности, наше учреждение получило реанимобиль, в большом объеме поставлялись средства индивидуальной защиты – маски, очки, противочумные костюмы. Со встречи губернатора Александра Усса с Олегом Дерипаской началась история строительства медцентров в районах края, в Ачинске и Богучанском районе. Сейчас они достраиваются, что позволит местным жителям получать качественную медицинскую помощь в условиях пандемии и после ее окончания». 

Напомним, вопросы противодействия пандемии коронавирусной инфекции, в том числе необходимость поставки медицинского оборудования и строительства медицинских центров для лечения больных внебольничной пневмонией, обсуждались на встрече российского промышленника Олега Дерипаска и губернатора края Александра Усса в конце марта.

По материалам компании РУСАЛ 

Фото: medgorod.ru

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