Мобильный госпиталь закрылся в поселке вахтовиков в Мотыгинском районе

В краевом Минздраве рассказали о закрытии очередного мобильного госпиталя в поселке вахтовиков - на этот раз после улучшения эпидемической обстановки медики вернулись из Мотыгинского района. Бригада врачей работала на Васильевском руднике, где зафиксировали вспышку коронавируса.

Первых зараженных рабочих госпиталь принял 2 августа. Специалисты, которые занимались лечением ватовиков, до этого работали в поселке Еруда и на Ванкорском месторождении.

«У нас сложилась отличная команда, как одна семья. У каждого была своя функция, которую он выполнял на «отлично», и это дало такой хороший результат. Большая часть команды показала себя еще с 9 мая, когда мы отправились в Еруду. С Еруды мы практически тем же составом поехали на Ванкор, где опять же успешно отработали. И после Ванкора отправились на Васильевский рудник», - рассказал Альберт Лейман, руководитель мобильного госпиталя.

Весь медперсонал - врачи, медсестры, санитары - пройдут двухнедельный карантин, после чего вернутся на основную работу.

Фото: Минздрав