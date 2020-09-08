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Мобильный госпиталь закрылся в поселке вахтовиков в Мотыгинском районе

Главная Общество
Красноярск
12:19 8 Сентября 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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В краевом Минздраве рассказали о закрытии очередного мобильного госпиталя в поселке вахтовиков - на этот раз после улучшения эпидемической обстановки медики вернулись из Мотыгинского района. Бригада врачей работала на Васильевском руднике, где зафиксировали вспышку коронавируса. 

Первых зараженных рабочих госпиталь принял 2 августа. Специалисты, которые занимались лечением ватовиков, до этого работали в поселке Еруда и на Ванкорском месторождении. 

«У нас сложилась отличная команда, как одна семья. У каждого была своя функция, которую он выполнял на «отлично», и это дало такой хороший результат. Большая часть команды показала себя еще с 9 мая, когда мы отправились в Еруду. С Еруды мы практически тем же составом поехали на Ванкор, где опять же успешно отработали. И после Ванкора отправились на Васильевский рудник», - рассказал Альберт Лейман, руководитель мобильного госпиталя. 

Весь медперсонал - врачи, медсестры, санитары - пройдут двухнедельный карантин, после чего вернутся на основную работу. 

Фото: Минздрав

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