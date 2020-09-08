Экзотические деревья увезли с улиц Красноярска

Экзотические деревья - пальмы и туи - переезжают на зиму в теплицы. Они простояли на улицах города почти три месяца - с 5 июня. Южные растения необходимо убрать до наступления первых заморозков, минусовые температуры могут сильно навредить насаждениям.

Как рассказали в мэрии, перевозить деревья в теплицу - нелегкий процесс. За несколько лет пальмы значительно выросли.

«Грузовику с экзотикой в кузове уже удается проехать далеко не под всеми мостами и виадуками, поэтому маршруты выбирают все более замысловатые. Антивандальные кадки с пальмами и туями грузят с помощью бобкэтов со специальными насадками», - пояснили в администрации.

Отметим, что этим летом на улицы временно переместили 56 туй и 141 пальму. Зиму они переждут в невысокой теплице, чтобы стволы укреплялись, а сами экзотические деревья не сильно росли.

Напомним, южные деревья украшают улицы Красноярска с 2001 года.