Красноярские водители заплатили 28 тысяч рублей за парковку на газонах

Административная комиссия Свердловского района за лето оштрафовала 228 красноярцев на 159 тысяч рублей. Чаще всего жители правобережья нарушали закон о тишине, правила торговли и благоустройства. Отдельно в мэрии выделили нарушителей правил парковки – за остановку на газонах водители заплатили 28 тысяч рублей. Штраф за это составляет от 2 до 4 тысяч рублей.

Важно, что назначает его не инспектор ГИБДД, а административная комиссия района по жалобам жителей.

«В том случае, если в течение 60 дней штраф не оплачивается, административная комиссия направляет материалы в службу судебных приставов. Члены административной комиссии совместно с отделом судебных приставов и отделами полиции провели 48 рейдов по месту жительства должников», - сообщили в пресс-службе администрации Красноярска.

Добавим, что за повторную парковку на газоне автомобилисту грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей.