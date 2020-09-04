В Красноярском крае за сутки 107 человек заболели коронавирусом

В Красноярском крае на 4 сентября 107 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии вирус нашли у 17 304 человек.

«Красноярский край уже двое суток подряд остается на 9-м месте в первой десятке регионов России с наибольшим числом заболевших COVID-19. При этом в крае выявлено на один случай заболевания меньше, чем днем ранее. Сегодня подтверждено 107 новых случаев коронавируса, 78 человек выписаны, 6 скончались», - рассказали в оперативном штабе.

Погибших от инфекции в крае уже 498, выздоровевших - 13 748.

Фото: Минздрав