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В Красноярском крае за сутки 107 человек заболели коронавирусом

Главная Общество
Красноярск
15:57 4 Сентября 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае на 4 сентября 107 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии вирус нашли у 17 304 человек. 

«Красноярский край уже двое суток подряд остается на 9-м месте в первой десятке регионов России с наибольшим числом заболевших COVID-19. При этом в крае выявлено на один случай заболевания меньше, чем днем ранее. Сегодня подтверждено 107 новых случаев коронавируса, 78 человек выписаны, 6 скончались», - рассказали в оперативном штабе. 

Погибших от инфекции в крае уже 498, выздоровевших - 13 748. 

Фото: Минздрав

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