Перекресток Ладо Кецховели – Новосибирская перекроют на одну ночь

В компании «КрасКом» жителей Железнодорожного района предупредили о ремонтных работах. Так, с 20:00 4 сентября до 8:00 5 сентября из-за работ на теплосетях будет ограничено движение на перекрестке ул. Ладо Кецховели – Новосибирская.

Кроме того, возможно отключение холодной воды по адресам:

ул. Л. Кецховели, 28, 30, 32, 56, 58, 58А, 60, 62, 62А, 66, 68, 75, 75А, 77, 91, 93, 89, 26/1;

пр. Свободный, 53А;

ул. Новосибирская, 35, 39, 48, 52, 54;

ул. Спартаковцев, 69, 71, 71А, 73, 73А, 75, 77, 77А, 79, 69/1;

ул. Толстого, 67А,

ул. Менжинского, 6, 8, 9, 9А, 9Г, 10, 10Д, 10Ж, 11А, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14А, 14Б, 16А, 17, 18, 18А, 18Г, 10Б, 12В, 1 6, 11, 15, 28/1, 12Г;

ул. Пролетарская, 1, 31, 47;

ул. Копылова, 36, 42, 44, 48, 50, 66.

Фото: КрасКом