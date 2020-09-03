В красноярских школах проходят уроки безопасности

В рамках недели безопасности, которая посвящена Дню всемирной солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), во всех школах сотрудники МВД, ОМОНа, МЧС и другие специалисты проводят для учеников и педагогов семинары, дискуссии и круглые столы.

В этом году в связи с запретом на массовые мероприятия, занятия проходят преимущественно в формате классных часов. В качестве приглашенных - ветераны и представители общественных организаций, сотрудники органов полиции, пожарной охраны, ФСБ.

Уроки-практикумы «Как не стать жертвой теракта» и отработка действий по сигналу «Внимание всем!» пройдет в 10-й школе. Лекцию для всей параллели 7-х классов (более 100 человек) проведут сотрудники МВД. На занятии специалисты рассмотрят конкретные случаи, главная задача - отработать алгоритм действий в случае угрозы террористического акта.

В школе №​155 подобную беседу проведут для всех учащихся. Об угрозах расскажет инспектор ПДН, а также выступит пограничник, председатель организации «Застава отечества» Алексей Виерт. В школе № 34 беседы с детьми проведут сотрудники Росгвардии и студенты.

В прошлом году, когда ограничений не было, мероприятия были более масштабными. Например, в школе № 42 проводилась показательная тренировка спецслужб. Школьникам и учителям демонстрировали ситуацию теракта и подробно рассказывали, как действовать. Главная задача - отработка действий при обнаружении подозрительного предмета (пакета, сумки) в школе и четкое понимание инструкции, как себя вести в нестандартных ситуациях.

Отметим, во всех школах города есть стенды и памятки о действиях учеников при чрезвычайных ситуациях. Ежегодно проводятся учебные эвакуации, в процессе идет отработка навыков, полученных на теоретических занятиях. Всего для учеников проводят более 500 мероприятий, направленных на борьбу с терроризмом, в них принимают участие более 160 тысяч учащихся и педагогов.

По материалам пресс-службы администрации г. Красноярска