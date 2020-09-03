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Итоги самовольной врезки в городской водопровод на улице Якутской

Главная Общество
Красноярск
13:27 3 Сентября 2020
вода, сеть, нарушение, жкх, коммунальное хозяйство
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Этим летом во время плановых работ по подготовке к зиме инженерных коммуникаций «КрасКом» были обнаружены и ликвидированы более 30 частных труб, незаконно подключенных к сетям городской системы питьевого водоснабжения.

О попытке незаконного подключения к водоразборной колонке на ул. Якутской в диспетчерскую службу «КрасКома» сообщили местные жители, когда увидели, как экскаватор без опознавательных знаков роет траншею прямо по середине дороги между домами.

Итоги самовольной врезки в городской водопровод на улице Якутской

Остановить экскаваторщика, роющего ямы на проезжей части с явным нарушением действующих в Красноярске правил благоустройства, удалось не сразу. Заказчики работ, арендующие на ул. Якутской дом, агрессивно реагировали на требование слесарей бригады аварийно-восстановительных работ «КрасКома» прекратить копать землю.  Противостояние не закончилось словесной перепалкой. Жителя, высказавшегося против самовольного подключения к общей уличной колонке, один из нарушителей ударил по лицу. Избитый пожилой мужчина вызывал полицию и скорую, которая из-за траншеи не смогла проехать к дому пострадавшего. Чтобы оказать неотложную помощь, врачи полкилометра шли по перерытой дорогое. Усмирил дебошира только наряд патрульно-постовой службы.

Итоги самовольной врезки в городской водопровод на улице Якутской

Служба экономической безопасности «КрасКом» направила в правоохранительные органы заявления о привлечении к ответственности заказчика и исполнителя земляных и монтажных работ. Написал исковое заявление в полицию о причинении вреда здоровью и житель ул. Якутской. Сейчас идет доследственная проверка.

Напомним, что сумма штрафа за незаконную врезку в водопровод Административным Кодексом России установлена в зависимости от категории нарушителя: на граждан в размере от 1 000 руб. до 1 500 руб.; на должностных лиц — от 2 000 руб. до 3 000 руб.; на юридических лиц — от 20 000 руб. до 30 000 руб.

— Снижение неучтённых потерь и борьба с воровством питьевой воды — наши основные резервы увеличения финансирования программы капремонта сетей водоснабжения и водоотведения, — отмечает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров. — В прошлом году «КрасКом» подал в город 138 млн кубометров воды, а оплачено чуть больше половины — 77 млн кубометров. В июне-июле мы провели «водную амнистию» для «бездоговорников», чтобы они узаконили свои врезки.  Оформили более 400 новых лицевых счетов. А нелегальные подключения тех, кто не хочет заключать договора и оплачивать воду, как и все жители Красноярска, мы продолжим обрезать.

Следующая операция по ликвидации «нелегальных» врезок запланирована на 4 сентября. От городского водопровода отрежут частные трубы на улицах: Прибойная, Графитная и Стрелочная.

Обнаружить несанкционированные врезки в частном секторе порой удаётся при первом визуальном обследовании смотровых колодцев на водопроводе.  На магистральных сетях водоснабжения и водоотведения «нелегальные» подключения помогает определить робототехника, с помощью которой инженера «КрасКома» проводят видеодиагностику трубопроводов.

О фактах бездоговорного подключения к сетям водоснабжения, из-за которых в соседних домах слабый напор холодной воды, можно сообщать в диспетчерскую службу компании «КрасКом» по круглосуточному телефону: 211-39-63.

Фото: КрасКом
По материалам КрасКома

В статье упоминаются:
Организации: ООО «КрасКом»
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