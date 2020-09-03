Глава краевого Следкома Андрей Потапов покинул пост

Глава СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, генерал-майор юстиции Андрей Потапов покинул пост - он переведен на службу в Кабардино-Балкарию. На сайте ведомства указано, что временно исполнять обязанности руководителя будет полковник юстиции, первый заместитель руководителя краевого следственного управления Алексей Еремин.

Андрей Потапов занимал кресло главы регионального СК два года - он заступил на службу в июле 2018-го. На посту он сменил Игоря Напалкова. До перевода в Красноярский край Потапов работал в прокуратуре Тульской области, занимал руководящие должности в прокуратуре и следственных органах в Астраханской, Ивановской областях и Чеченской республике. С 2014 года возглавлял следственный комитет по республике Тыва.

Фото: vk.com/krk.sledcom