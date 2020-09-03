Краевые пожарные впервые за 15 лет получили новую аварийно-спасательную технику

В Красноярском крае впервые за 15 лет состоялось масштабное обновление автопарка пожарной техники. Подразделения противопожарной охраны в Курагинском, Шарыповском, Богучанском и Березовском районах, а также в поселке Кедровый получили новые автоцистерны на базе КамАЗов. До конца года такие же машины поступят в строящееся пожарные части в Ужурском и Балахтинском районах.

Краевое учреждение «Спасатель» получило автомобили УАЗ и Форд-Транзит, снегоход, аэролодки, моторную лодку, комплекты гидравлического инструмента, водолазное оборудование, а также устройства для обезвреживания взрывчатых веществ. Технику распределят по подразделениям в Красноярске, Енисейске, Лесосибирске, Минусинске, Богучанах и Шушенском.

«Мы тушим пожары в сельской местности, и такая техника – высокопроходимая, объемная – это большое подспорье. Все автомобили на замену старым уже сегодня уйдут в пожарные подразделения», –отметил директор противопожарной охраны Красноярского края Ромазан Ибрагимов.

На модернизацию автопарка потрачено 100 млн рублей – деньги выделены из краевого бюджета..