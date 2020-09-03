В Красноярске до конца ноября ограничивают движение на ул. Марковского

В мэрии Красноярска предупредили о длительном ограничении движения на ул. Марковского. До 30 ноября на магистрали будут перекрывать 15-метровые участки – это связано с монтажом элементов благоустройства. В мэрии отмечают, что подрядчик будет перекрывать не более одной полосы движения.

«Работы проводит ООО «Вариант 999» и ООО «КрасДорСтрой». Для обеспечения безопасности при проведении работ их будут выполнять постепенно, участками», - отметили в пресс-службе горадминистрации.

Перекрытия начнутся с 9:00 четверга, 3 сентября.