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В Красноярске до конца ноября ограничивают движение на ул. Марковского

Главная Общество
Красноярск
09:20 3 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В мэрии Красноярска предупредили о длительном ограничении движения на ул. Марковского. До 30 ноября на магистрали будут перекрывать 15-метровые участки – это связано с монтажом элементов благоустройства. В мэрии отмечают, что подрядчик будет перекрывать не более одной полосы движения. 

«Работы проводит ООО «Вариант 999» и ООО «КрасДорСтрой». Для обеспечения безопасности при проведении работ их будут выполнять постепенно, участками», - отметили в пресс-службе горадминистрации. 

Перекрытия начнутся с 9:00 четверга, 3 сентября.

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