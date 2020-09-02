Скульптуры времен года установили около Института искусств в Красноярске

Статуи четырех женщин в ярких русских национальных костюмах установили на площади перед Институтом искусств на ул. Ленина в Красноярске. Фигуры выполнены выпускником вуза Ильей Царинным в мозаичной технике. Скульптуры символизируют времена года – у каждой соответствующий наряд в бело-синих, желто-зеленых, красно-зеленых и оранжево-коричневых тонах.

Монументы перед Институтом искусств планируют менять ежегодно. Эти скульптуры – подарок студентам и красноярцам к 1 сентября.

«Очень надеемся, что наши монументы будут иметь особую историю следования к постоянному месту жительства. Это площадь молодая и вы знаете, мне хочется, чтобы здесь постоянно что-то менялось. Точно так же стоят скульптуры на Трафальгарской площади в Лондоне», - рассказала ректор Сибирского института искусств Марина Москалюк.

Ранее на площади пред вузом стояли фигуры Христа и двух апостолов. Их по согласованию с митрополитом Пантелеймоном передали на хранение в храм Рождества Христова на ул. Щорса – скоро статуи установят на аллее рядом с церковью.

Фото: kgii.ru