На «Столбах» заработал турцентр «Перевал»

В нацпарке «Столбы» с 1 сентября заработал туристический центр «Перевал». В марте его закрыли из-за пандемии коронавируса.

Администрация нацпарка опубликовала график работы «Перевала»:

с понедельника по четверг – с 10:00 до 16:00;

пятница – с 10:00 до 15:00;

суббота и воскресенье – с 11:00 до 17:00. ​

​На «Столбах» отметили, что на два дня турцентр закроется - по техническим причинам туда нельзя будет попасть 5 и 6 сентября.

Напомним, в конце июня выездной пост краевого учреждения «Спасатель» возобновил работу в нацпарке. Долгое время заповедная территория была закрыта для туристов из-за режима самоизоляции и нашествия клещей. Теперь красноярцы смогут обратиться к специалистам за экстренной помощью.

Фото: «Столбы»