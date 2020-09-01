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На «Столбах» заработал турцентр «Перевал»

Главная Общество
Красноярск
14:01 1 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В нацпарке «Столбы» с 1 сентября заработал туристический центр «Перевал». В марте его закрыли из-за пандемии коронавируса. 

Администрация нацпарка опубликовала график работы «Перевала»: 

  • с понедельника по четверг – с 10:00 до 16:00;
  • пятница – с 10:00 до 15:00;
  • суббота и воскресенье – с 11:00 до 17:00.

​На «Столбах» отметили, что на два дня турцентр закроется - по техническим причинам туда нельзя будет попасть 5 и 6 сентября. 

Напомним, в конце июня выездной пост краевого учреждения «Спасатель» возобновил работу в нацпарке. Долгое время заповедная территория была закрыта для туристов из-за режима самоизоляции и нашествия клещей. Теперь красноярцы смогут обратиться к специалистам за экстренной помощью. 

Фото: «Столбы»

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