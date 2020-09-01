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Застройщики Красноярского края и Хакасии провели круглый стол с вице-президентом Сбербанка

Главная Общество
Красноярск
12:37 1 Сентября 2020
банк, строительство, ипотека, обсуждение, финансы
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Красноярский Сбербанк провел круглый с застройщиками, работающими на территории Красноярского края и Хакасии. Мероприятие прошло в онлайн-формате при поддержке министерства строительства Красноярского края и собрало порядка 60-ти представителей более чем 30-ти компаний-застройщиков. Ключевым спикером выступил вице-президент, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка Сергей Бессонов. В ходе онлайн-форума представители Сбербанка рассказали о возможностях на рынке проектного финансирования жилья, нововведениях и лучших практиках, а также ответили на вопросы застройщиков.

В настоящий момент порядка 37% жилья в России строится с использованием счетов эскроу, и его доля будет увеличиваться. По итогам первого полугодия нынешнего года, финансирование проектов выросло более чем в два раза по сравнению с тем же периодом 2019 года – сегодня Красноярское отделение Сбербанка финансирует строительство порядка 850 тысяч квадратных метров жилья, это более 200 объектов. Общий объем финансирования составляет более 20 млрд рублей.

Рекордные темпы роста показывает и рынок ипотеки – с января по июль выдано более 20 млрд рублей, причем почти половина из них приходится на последние 3 месяца.

Сергей Бессонов, вице-президент, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка:

«Итоги полугодия показывают, что несмотря на все ограничения застройщики сумели сохранить свою активность. Более того – многие приобрели опыт работы по новой схеме финансирования и целенаправленно приходят к нам за кредитом. В результате количество одобренных заявок выросло на треть по сравнению с первым полугодием 2019 года. Банк со своей стороны внедрил продукты для каждой стадии реализации проекта. Мы готовы финансировать проекты от начального этапа и до ввода в эксплуатацию, а также предлагаем партнерам предодобренный лимит на финансирование инвестиционной программы жилищного строительства». 

Застройщики Красноярского края и Хакасии провели круглый стол с вице-президентом Сбербанка

Дмитрий Солнцев, заместитель председателя Сибирского банка – управляющий Красноярским отделением ПАО Сбербанк:

«Наши встречи с застройщиками становятся традиционными – рынок по-прежнему развивается, и нам интересно финансировать строительство самых разнообразных объектов. С начала года доля квартир, которые покупаются с использованием ипотеки, увеличилась до 75%. Сегодня это основной драйвер развития рынка, причем если в начале года доля новостроек составляла всего 16% в структуре выдач ипотеки, то со второго квартала она составляет уже 24% и продолжает расти. Немалую роль в этом сыграли программы господдержки».

Застройщики Красноярского края и Хакасии провели круглый стол с вице-президентом Сбербанка

Фото: ПАО Сбербанк
По материалам ПАО Сбербанк

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