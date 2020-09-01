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En+ Group начала разработку образовательного курса на базе конструкторов LEGO Education

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Красноярск
12:35 1 Сентября 2020
дети, школьники, курс, энергетика, образование
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Компания En+ Group сообщает о начале разработки образовательного курса для школьников «Энергия в каждой капле». Он направлен на изучение принципов работы гидроэлектростанций. Обучение будет проходить на базе робототехнических конструкторов LEGO® Education. Планируется, что курс поступит в школы уже в этом учебном году.

Курс предназначен для школьников 5-9 классов. В его разработке участвуют инженеры предприятий En+ Group – содержание курса будет максимально приближено к реальной работе гидроэлектростанций. Прототипом для создания учебных материалов стали ГЭС Ангаро-Енисейского каскада – Иркутская, Красноярская, Усть-Илимская и Братская ГЭС. В рамках курса ребята смогут смоделировать из LEGO® цепочку событий от строительства ГЭС до подачи электричества в жилые дома. Практическая часть курса будет носить интерактивный характер, школьники смогут создать работающие модели станции благодаря возможностям образовательного набора LEGO® MINDSTORMS® Education EV3. По итогам обучения ребята узнают, как строятся и работают электростанции, как электроэнергия попадет в дома и на предприятия, попробуют себя в качестве инженера энергетической отрасли.

Разработку и апробацию курса планируется завершить к декабрю 2020 года, а в январе компания планирует запустить пилотную версию курса в подшефных образовательных организациях Иркутска, Братска, Красноярска и Дивногорска. Перед запуском курса компания проведет обучение преподавателей, а также предоставит школам учебные материалы и, при необходимости, сами конструкторы. В перспективе учебно-методический курс будет размещен в свободном доступе, и любое образовательное учреждение сможет взять его в свою программу дополнительного образования.

Фото: пресс-служба En+ Group
По материалам пресс-службы En+ Group

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