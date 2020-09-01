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Завтра в центре Красноярска ограничат движение

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Красноярск
13:30 1 Сентября 2020
общество, красноярск, движение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В среду, 2 сентября, в центре Красноярска изменится схема движения транспорта. Так, завтра с 21:00 машинам временно запретят съезжать на набережную Енисея в районе музейного центра «Площадь Мира». Об этом сообщили в городской администрации. 

«Это связано с проведением всероссийской акции «Цветы Памяти», которая пройдет возле филиала Красноярского краевого краеведческого музея «Пароход-музей «Св. Николай»», - рассказали в мэрии. 

Автомобилисты не смогут заехать на набережную с ул. Карла Маркса. Там установят временные знаки. 

Добавим, что ограничения продлятся с 21:00 2 сентября до 11:30 3 сентября. 

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