Завтра в центре Красноярска ограничат движение

В среду, 2 сентября, в центре Красноярска изменится схема движения транспорта. Так, завтра с 21:00 машинам временно запретят съезжать на набережную Енисея в районе музейного центра «Площадь Мира». Об этом сообщили в городской администрации.

«Это связано с проведением всероссийской акции «Цветы Памяти», которая пройдет возле филиала Красноярского краевого краеведческого музея «Пароход-музей «Св. Николай»», - рассказали в мэрии.

Автомобилисты не смогут заехать на набережную с ул. Карла Маркса. Там установят временные знаки.

Добавим, что ограничения продлятся с 21:00 2 сентября до 11:30 3 сентября.