В Лесосибирские должник спрятался от приставов в башенном кране

Житель Лесосибирска прятался от приставов в башенном крае - мужчина не хотел платить алименты. Он задолжал своему ребенку 90 тысяч рублей и намеренно скрывался от представителей закона, рассказали в службе судебных приставов.

Найти должника было непросто - он не жил по месту прописки, не имел имущества, счетов и даже телефона. В итоге должника объявили в розыск.

Приставам удалось узнать, где работает мужчина - он устроен крановщиком на одном из строительных объектов Лесосибирска. При виде приставов алиментщик применил странную тактику:

«Должник вступать в диалог с представителями закона отказался, поднялся в кабину башенного крана и заперся там. После длительных переговоров лесосибирца все же уговорили спуститься вниз», - рассказали в управлении.

Его отправили под арест на 10 суток. После этого мужчина все же начал выплачивать долг своему ребенку.