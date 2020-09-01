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В Лесосибирские должник спрятался от приставов в башенном кране

Главная Общество
Красноярск
12:00 1 Сентября 2020
общество, красноярск, долг
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Житель Лесосибирска прятался от приставов в башенном крае - мужчина не хотел платить алименты. Он задолжал своему ребенку 90 тысяч рублей и намеренно скрывался от представителей закона, рассказали в службе судебных приставов. 

Найти должника было непросто - он не жил по месту прописки, не имел имущества, счетов и даже телефона. В итоге должника объявили в розыск.

Приставам удалось узнать, где работает мужчина - он устроен крановщиком на одном из строительных объектов Лесосибирска. При виде приставов алиментщик применил странную тактику:

«Должник вступать в диалог с представителями закона отказался, поднялся в кабину башенного крана и заперся там. После длительных переговоров лесосибирца все же уговорили спуститься вниз», - рассказали в управлении. 

Его отправили под арест на 10 суток. После этого мужчина все же начал выплачивать долг своему ребенку. 

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