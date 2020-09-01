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Почти 360 тысяч школьников в крае празднуют День знаний

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Красноярск
11:38 1 Сентября 2020
общество, красноярск, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярском крае 1073 школы приняли учеников 1 сентября, из них в Красноярске - более 123,5 тысячи. На линейки в День знаний отправились 358 тысяч детей, рассказали сегодня в региональном Минобре. Впервые за парты сядут более 41 тысячи первоклассников. 

«В крае в 25 школах из 17 муниципалитетов в первом классе будет учиться только один ребенок. Более 62% (670) школ расположены в сельской местности, 37% (405) находятся в городах», - резюмировали в ведомстве. 

Новый учебный год начинается не только для школьников. Так, в детские сады отправились 163 тысячи воспитанников. В вузах число студентов, с учетом вновь поступивших, достигло 75 тысяч. Более 60 тысяч подростков пойдут на учебу в колледжи и техникумы.  

Напомним, из-за пандемии коронавируса линейки в школах проходят по-новому. Только ученики первых и 11-х классов поучаствуют в торжественном мероприятии на улице. Остальные же встретят День знаний в своих кабинетах. Родителей на линейки пускают только в масках. 

В Минобре добавили, что 1 сентября в крае открылись три новые школы - это учреждение на 1280 мест в микрорайоне Преображенский, школа на 80 учащихся в селе Разъезжее Ермаковского района и школа на 60 мест в поселке Большой Унгут Манского района.

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