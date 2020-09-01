Опубликованы снимки Красноярска из космоса с разницей в 18 лет

На видеохостинге youtube опубликовали видео, на котором Красноярск показан из космоса. По записи со спутника можно увидеть, как изменился город за 18 лет - с 2002 по 2020 годы.

Как пишет kp.ru, за это время Красноярск оброс различной недвижимостью. Вместо пустырей появились многоэтажки, а одиночные частные дома заменили целые микрорайоны. Рядом с жилыми зонами построили магистрали, торговые и спортивные центры.

На кадрах видно, что особенно сильно за 18 лет поменялись «новые» микрорайоны - Взлетка, Покровский. Жилые массивы появились около Октябрьского моста.

Отметим, что авторы видео также показали изменения других городов мира.

Видео: Homuchog Homa / youtube