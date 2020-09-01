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Дорожники завершают укладку асфальта на обходе Железногорска

Главная Общество
Красноярск
10:05 1 Сентября 2020
общество, красноярск, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
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Ремонт дороги на обходе Железногорска подходит к концу. Специалисты уже завершили укладку асфальта. За весну-лето подрядчик отремонтировал участок с 14 по 18 км – устранил пучины и поднял уровень дороги, чтобы весной трассу не топило талыми водами.

Кроме того, на участке восстановили водоотвод и заменили три водопропускные трубы. Сейчас контролирующие организации проверяют качество нового асфальта.

«Для контроля выполненных работ в среднем требуется делать по три вырубки на один километр дороги. Это необходимо для того, чтобы узнать, соответствуют ли материал нормативам. Важно своевременно выявлять дефекты и отклонения от проектных решений», - сообщили в пресс-службе КрУДора.

Объект планируют сдать в эксплуатацию осенью. Рабочим остается укрепить обочины, установить дорожные знаки и нанести разметку.

Фото: КрУДор

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