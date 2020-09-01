С 1 сентября в Красноярске меняются схемы движения общественного транспорта

В Красноярске с 1 сентября увеличат количество автобусов на маршрутах. В рейсы теперь будет выходить на 100 единиц общественно транспорта больше, чем летом, а с середины месяца транспортные предприятия должны выпускать в рейсы 100 процентов подвижного состава.

Кроме того, с сегодняшнего дня меняются схемы движения нескольких автобусов в связи с запуском двух магистральных троллейбусных маршрутов – они проходят через весь левый берег города. Троллейбус №15 с 1 сентября будет курсировать через ул. Копылова от Ветлужанки до ОАО «Русал».

Маршрут №5 свяжет Студгородок и Северный через проспект Свободный и ул. Краснодарскую. В департаменте транспорта обещают, что интервал движения не превысит 10 минут, а скорость движения будет высокой, так как 80% маршрутов проходят по выделенным полосам.

Троллейбусы № 13 возвращаются на ул. Копылова: теперь они будут курсировать от железнодорожного вокзала до Северо-Западного. Схема троллейбусного маршрута № 4 не изменится.

Автобусы №91 поедут из Ветлужанки в Покровский и Северный через проспект Свободный и ул. Караульную. Конечной остановкой станет «Агротерминал».

Автобусы 94 маршрута будут заезжать на улицы Джамбульская и Новгородская, однако из пути следования исключается остановка «ул. Тельмана».

Автобусы № 6 поедут через Междугородний автовокзал и ул. Взлетную до Покровского. Конечная остановка будет на пересечении ул. Чернышевского и ул. Караульной.

Маршрут №8 с 1 сентября решено продлить до остановки «пос. Водников» - таким образом добавили пять остановок: «Столовая», «Водокачка», «пос. Водников», «Аптека», «пос. Водников (конечная)».