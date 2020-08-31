На обходе Лесосибирска оборудуют освещение

На обходе Лесосибирска в районе Полянки оборудуют освещение. Протяженность освещенного участка составит 5,8 километров – дорожники установят более 190 фонарей. Работы на объездной дороге уже начались. Специалисты укладывают фундамент для опор освещения и прокладывают коммуникации.

«Наружное освещение значительно повысит уровень безопасности на трассе, здесь ежегодно фиксировался прирост ДТП. Особенно высок риск для водителей и пешеходов в темное время суток», – отметил руководитель КГКУ «КрУДор» Андрей Журавлев.

Фонари на обходе Лесосибирска устанавливают в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Этот проект стоит 46 млн рублей.