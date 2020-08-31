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В честь начала учебного года в Красноярске заработает иллюминация

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Красноярск
13:55 31 Августа 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В мэрии Красноярска рассказали, что ждет школьников 1 сентября. Так, в честь этого праздника во всем городе включат иллюминацию. Разноцветными огнями в 20:05 подсветятся дома, улицы, дороги, мосты и пешеходные переходы. 

Также с Днем знаний поздравят родителей и школьников коллективы хорового ансамбля солистов «Тебе Поемъ» (в 14:30) и духового оркестра (в 19:00). Концерты состоятся на крыше здания администрации города. Трансляцию можно посмотреть в официальной группе мэрии

Традиционно мелодию сменят главные городские часы - 1 сентября прозвучат мотивы песни Владимира Шаинского «Чему учат в школе». Расписание будет таким: 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 19:00 и 21:00.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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