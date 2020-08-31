Спасатели трижды выезжали в лес на поиски заблудившихся жителей края

За сутки спасатели три раза выезжали на поиски заблудившихся в лесу жителей края. Как рассказали в ГУ МЧС, двое туристов не смогли самостоятельно выбраться из лесного массива в районе Черной Сопки в Березовском районе. Силами спасателей их нашли и вывели из чащи.

Третьему мужчине пока не повезло - он отправился в лес за орехами, но найти дорогу обратно не смог.

«Сотрудники Шушенского поисково-спасательного отряда по заявке от отдела полиции выезжали в район населенного пункта Верхнеусинское (Ермаковской район) на поиски мужчины, который до сих пор не вышел на связь. Поиски продолжаются», - рассказали в ведомстве.

Красноярцев просят соблюдать осторожность в лесу - всегда иметь при себе заряженный телефон, запасы лекарств, еды и воды. Важно сообщить о походе родственникам.