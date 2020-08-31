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Спасатели трижды выезжали в лес на поиски заблудившихся жителей края

Главная Общество
Красноярск
12:25 31 Августа 2020
общество, красноярск, спасатели
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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За сутки спасатели три раза выезжали на поиски заблудившихся в лесу жителей края. Как рассказали в ГУ МЧС, двое туристов не смогли самостоятельно выбраться из лесного массива в районе Черной Сопки в Березовском районе. Силами спасателей их нашли и вывели из чащи. 

Третьему мужчине пока не повезло - он отправился в лес за орехами, но найти дорогу обратно не смог.  

«Сотрудники Шушенского поисково-спасательного отряда по заявке от отдела полиции выезжали в район населенного пункта Верхнеусинское (Ермаковской район) на поиски мужчины, который до сих пор не вышел на связь. Поиски продолжаются», - рассказали в ведомстве. 

Красноярцев просят соблюдать осторожность в лесу - всегда иметь при себе заряженный телефон, запасы лекарств, еды и воды. Важно сообщить о походе родственникам. 

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