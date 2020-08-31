На Николаевской сопке появится смотровая площадка

На Николаевской сопке в Октябрьском районе Красноярска обустроят смотровую площадку. В краевом правительстве обещают создать амфитеатр под открытым небом до конца года. Территорию вокруг благоустроят – создадут три небольших парковки, оборудуют пешеходные тропы, установят фонари, лавочки и урны. Деревья для обустройства смотровой площадки обещают не вырубать.

Николаевская сопка расположена недалеко от нового парка «Гремячая грива». Цель благоустройства – связать воедино эко-парк и спортивный кластер «Сопка».

«Мы приняли правильное решение – привести в нормальное состояние место, давно полюбившееся горожанами. Уверен, новая смотровая площадка на Сопке будет востребована и станет одним из любимых мест для красноярцев. В целом считаю, что такие общественные пространства, как экопарк «Гремячая грива», являются визитной карточкой столицы края», - отметил губернатор Александр Усс.

Добраться до новой смотровой красноярцы смогут пешком с остановки «Биатлонная», а также на фуникулере и по эко-тропе с территории «Гремячей гривы».