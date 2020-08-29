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В крае 110 новых случаев заражения COVID-19

Главная Общество
Красноярск
16:20 29 Августа 2020
вирус, роспотребнадзор, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
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За минувшие сутки в Красноярском крае зарегистрировано 110 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Напомним, во вчерашней сводке говорилось о 111 заболевших. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за прошедший день от коронавирусной инфекции скончались шесть красноярских пациентов. Больше только в Санкт-Петербурге (15), Москве (12) и Свердловской области (семь).

«Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 579,3. Темп прироста за сутки – 0,7 %», - отметили также в краевом управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 16 649 случаев заражения COVID-19.

Фото: сайт министерства здравоохранения Красноярского края

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