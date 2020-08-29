Военное учение прошло на Таймыре

На севере Красноярского края прошло военное учение. В нем приняли участие войска (силы) Северного флота, Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил и частей Западного и Центрального военного округов.

«Перед группировкой была поставлена задача по обороне важного промышленного объекта на Таймыре с практическим проведением стрельб реактивной и ствольной артиллерией, танков, вертолетов армейской авиации и выполнением боевых упражнений из стрелкового оружия», - говорится в сообщении официального сайта Норильска.

В учении было задействовано более 700 человек личного состава и более 100 единиц военной техники и вооружения. В их числе бомбардировщики Су-24, армейские вертолеты Ка-52, танки Т-80БВМ и другая техника.

Фото: официальный сайт Норильска