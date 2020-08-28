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Борьба с алкогольным злом

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Красноярск
16:41 28 Августа 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске сносят павильоны, незаконно торгующие алкоголем. Сегодня работы велись в Советском районе на Малиновского и на улице Вильского в Октябрьском районе. Торговые точки, не соблюдающие закон, ждет именно такая кара. Они не только ведут подпольный бизнес, но и подвергают опасности здоровье красноярцев, поскольку зачастую продают «паленку».

66 павильонов с начала года уже демонтировали. Из них только в Советском районе - 37. Власти совместно с полицией проводят рейды и контрольные закупки, чтобы собрать доказательную базу.

«Работа ведется по двум направлениям. Первое - павильоны, которые находятся на муниципальной территории. Там вместе с полицией проводим рейды, контрольные закупки. Дальше идет расторжение договоров, если они есть и соответственно снос. Второе - у нас еще очень много павильонов, которые находятся на территории УК. С ними со всеми прошел серьезный разговор, чтобы управляющие компании заключили допсоглашения, и в случае нарушения законодательства по торговле спиртным, расторгали договоры в одностороннем порядке. А дальше действует процедура сноса», - рассказал Дмитрий Дмитриев, руководитель администрации Советского района.

Самое опасное во всей этой истории - продажа из-под полы суррогатов. По словам Сергея Гребенникова, главного токсиколога министерства здравоохранения Красноярского края, чаще всего в больницы поступают пациенты либо в силу большого количества употребленного алкоголя, либо по причине отравления различными непищевыми спиртами.

«Отравления происходят из-за употребления напитков, основой которых оказался непищевой спирт - в основном метанол. В таких случаях люди погибают. И, разумеется, если максимально убрать с рынка подобные напитки, число смертельных случаев и отравлений значительно снизится», - заявил врач.

Борьба с алкогольным злом

Отметим, что о фактах незаконной торговли алкоголем сообщают и сами красноярцы. Жить рядом с такой точкой - не самое приятное удовольствие. Пьяные разборки, крики и ругань - вот что получают горожане от такого соседства.

«Очень хорошо, что начали заниматься этим. Вечно у нас тут драки. Молодежь без конца по ночам бесится. Со всех окрестных многоэтажек сюда ходят», - жалуется жительница Советского района Марина Дмитриева.

Добавим, что информацию о фактах незаконной реализации алкоголя можно сообщить на горячую линию «Стоп, алкоголь» по круглосуточным телефонным номерам: 8-908-012-15-71 (сообщения WhatsApp и Viber) и 8-902-969-09-28 (звонки).

Ну а мэрия сейчас совместно с полицией постарается добавить норму о «привлечении к уголовной ответственности лиц, неоднократно подвергнутых административной ответственности за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции».

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