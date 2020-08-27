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Новый светофор на Предмостной разгрузил дороги в центре и на правом берегу Красноярска

Главная Общество
Красноярск
16:25 27 Августа 2020
красноярск, пробки, движение, дороги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске проанализировали дорожную обстановку после запуска светофора на Предмостной площади. Ранее там собирались больше пробки (до 9 баллов), особенно в часы пик. По вечерам часто движение на кольце вручную регулировали сотрудники ГИБДД.

В мэрии пришли к выводу, что светофор помог разгрузить улицы краевого центра. В частности, сократилась пробка на ул. Вейнбаума, пр. Мира, ул. Ленина, Карла Маркса и других. Также автомобилисты стали быстрее двигаться по Коммунальному мосту и по ул. Матросова. Ранее пробки начинались от улицы Брянской. Движение в центре было практически парализовано.

«До включения светофора в рабочий режим затор на участке ул. Вейнбаума от ул. Брянская до въезда на Коммунальный тянулся на 1 километр 110 метров. Затор на проспекте имени газеты «Красноярский Рабочий» составлял 1 километр 380 метров, начинаясь от здания Цирка», - уверяют специалисты.

После включения светофора изменения заметили в первый же день – пробка на Вейнбаума стала короче на 410 метров. Свободнее стало и на Коммунальном мосту. Правда, по пути в центр, на Красрабе, все еще собираются заторы. Пробки на Семафорной и Матросова практически исчезли.

Анализ проводился в августе 2020 года.

«Следует также учитывать, что в конце августа в связи с окончанием летних отпусков наблюдается увеличение интенсивности движения транспорта, что неизбежно приводит к увеличению заторов», - добавили в мэрии.

Отметим, что светофор на Предмостной работает при крайней необходимости – его включают вручную.

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