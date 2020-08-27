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В Ленинском районе награждены победители конкурса по благоустройству дворов

Главная Общество
Красноярск
14:02 27 Августа 2020
красноярск, благоустройство, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Ленинском районе, в парке им 1 Мая, состоялась церемония награждения победителей конкурса «Самый благоустроенный район». В нем приняли участие более двух тысяч человек и организаций, сообщили в мэрии.

Все претенденты на победу облагораживали дворы, балконы, детские площадки, клумбы и общественные пространства в своем районе. В этом году отличились крупные предприятия и организации. Так¸ на территории ФМБА появился сад с фонтаном, а около «Красмаша» - яркие клумбы.

«Начали включаться в конкурс и владельцы временных сооружений, которые, помимо яркого оформления своих торговых точек, вносят большой вклад в украшение района цветочными композициями», - рассказали в мэрии.

Первое место в номинации «Лучший цветник/клумба» занял двор по ул. Юности, 31. Чиновники особенно благодарят жителей за активность, которую они проявляют несколько лет подряд. В номинации «Лучший дворник» победителем стала Людмила Антипова, стаж ее работы – более 20 лет. Она держит в чистоте дворы по адресам ул. Львовская, 41, 39, ул. Волжская, 5а.

«Каждый год все больше жителей Ленинского района включаются в этот конкурс, придумывают разные проекты, которые они воплощают в жизнь. И в следующем году, я уверен, нам будет, чем удивить комиссию», - сказал руководитель администрации Ленинского района Андрей Бардаев.

Победители и призеры районного этапа получат гранты на реализацию своих идей. Пять победителей смогут побороться в городском этапе.

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