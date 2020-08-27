В Николаевке ограничено движение на нескольких участках дорог

Из-за ремонта теплосетей в микрорайоне Николаевка ограничено движение на нескольких участках дорог. До 20 сентября коммунальщики будут производить замену аварийных теплосетей в створе улиц Бограда и Пушкина. Проезд закрыт на участке ул. Пушкина от ул. Бограда 143/12 до ул. Карла Маркса.

На Бограда движение запрещено на отрезке от 178-ого дома до ул. 1905 года. Кроме того, действуют ограничения по Бограда на участке от Гоголя до Пушкина, а также по ул. Марата от Гоголя до Пушкина. Не удастся проехать по Пушкина от ул. Революции до ул. Бограда.

В администрации города призывают водителей объезжать перекрытые участки по параллельным улицам.