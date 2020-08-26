Красноярцев научили выбирать комфортную и безопасную школьную форму

Краевое управление Роспотребнадзора опубликовало рекомендации для родителей по школьной форме. Выбор одежды для учеников – одна из важных частей обучения, так как в ней ребенок проводит ориентировочно по шесть часов в день, уверяют специалисты ведомства.

«Текстильные материалы для школьной формы и готовые швейные изделия должны соответствовать требованиям биологической и химической безопасности. Они должны впитывать влагу, позволять телу «дышать», не окрашивать кожу и не содержать опасных красителей», - рассказывают эксперты.

Родителей просят обращать внимание не только на внешний вид формы, но и на гигиенические характеристики. Важно смотреть на маркировку, где должны указываться производитель, срок службы продукции и товарный знак.

«Ткань, из которой сшита форма, должна хотя бы наполовину состоять из натуральных материалов. Лучше всего подходят для школьной формы хлопок и лен для весны и осени, шерсть и кашемир — для зимы», - говорят в Роспотребнадзоре.

Неправильно подобранные материалы могут вызывать аллергию.

Добавим, что до 2 сентября в крае открыта «горячая линия» для родителей. Консультацию о школьных товарах можно получить по телефонам: 8(391)226-89-50 и 8 800 555 49 43.