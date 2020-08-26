Зеленая дружина СГК украсила рябинами насосную станцию на берегу Енисея

Сотрудники Сибирской генерирующей компании в Красноярске высадили деревья рядом с городской насосной станией № 11. Проект «Зелёная дружина СГК» продолжает действовать с соблюдением необходимых санитарных мер, связанных с пандемией.

Станция ПНС-11 расположена рядом с въездом на красноярское левобережье с Николаевского моста, возле музея-усадьбы Г. В. Юдина. В сквере усадьбы стартовали первые высадки Зелёной дружины СГК в 2015 году, несколько лет общественная организация опекала это место, ежегодно высаживая по несколько десятков деревьев: рябины, березы, сирени. Теперь же рябины появились и на ближайшей насосной, всего 44 саженца.

Участниками акции стали специалисты района сетей №2 теплотранспортного подразделения СГК. Рябину выбрали из-за эффектного внешнего вида, а чтобы саженцы прижились, им будет обеспечен необходимый уход — полив и удобрение.



Сама насосная станция имеет важное значение для городской теплосистемы. Она создаёт нужное давление на магистральной сети от ТЭЦ-2, по которой тепло поступает в Октябрьский и Железнодорожный районы Красноярска.

ПНС-11 — не первый объект теплосетевой инфраструктуры, где поработали дружинники. Раннее в рамках одного из Экомарафонов возле насосной станции на острове Татышев они высадили серебристые тополя и ели. Деревья хорошо прижились и украсили территорию станции в любимом месте отдыха горожан.

Напомним, что Зелёная дружина СГК в Красноярске действует с 2015 года. За это время благодаря дружинникам в городе стало больше на 4500 деревьев. В 2020 году из-за ограничений в связи с тяжёлой эпидемиологической обстановкой компания вынужденно отказалась от масштабных экологических марафонов и перешла к точечным акциям.

Фото: Сибирская генерирующая компания

По материалам Сибирской генерирующей компании