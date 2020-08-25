В Красноярске пройдут кинопоказы под открытым небом

Пандемия коронавируса не станет преградой для проведения традиционной всероссийской акции «Ночь кино». Кинотеатры в Красноярске закрыты, но горожане смогут увидеть фильмы с больших экранов под открытым небом.

Трансляции пройдут в субботу, 29 августа, в автокинотеатре «Мечты» на ул. Мичурина, 30 и в парке «Покровский» на Караульной горе. Зрители увидят отечественную комедию «Холоп», спортивную драму «Лед 2» и семейный мультфильм «Иван Царевич и Серый волк 4». Показы начнутся с 20:00. Обязательна предварительная регистрация на каждый из фильмов на официальном сайте детского кинотеатра «Мечта» или в его группе во «ВКонтакте».

Библиотеки города к «Ночи кино» готовят онлайн-квизы и игры. Они состоятся 27 августа. Детская библиотека им. В. Драгунского на своей странице в соцсетях даст подборку лучших экранизаций для семейного киновечера, детская библиотека им. В. Дубинина проведет викторину для кинознатоков.

На YouTube-канале «Енисей кино» 27 августа пройдут кинодебаты и синемаквиз.