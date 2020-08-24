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Новый пешеходный мост через Николаевский проспект украсят иллюминацией

Главная Общество
Красноярск
10:03 24 Августа 2020
мост, благоустройство, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Подрядчик завершает монтаж иллюминации на новом пешеходном мосту через Николаевский проспект. Как будет подсвечен виадук в Студгородке в своем Инстаграме показал глава города Сергей Еремин. Судя по кадрам, все почти готово – пролеты моста переливаются огнями синего и фиолетового оттенков. Завершить строительство виадука планируют в сентябре.

«Подрядчик уже установил лифтовую шахту, идут работы по ее остеклению, отделке и благоустройству прилегающей территории», - отметил Сергей Еремин.

Кроме того, строители преступили к замене аварийной лестницы с ул. Дачной к Николаевскому проспекту. Мэр обещает, что подходы к новому мосту будут удобными и освещенными.

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