Новый пешеходный мост через Николаевский проспект украсят иллюминацией

Подрядчик завершает монтаж иллюминации на новом пешеходном мосту через Николаевский проспект. Как будет подсвечен виадук в Студгородке в своем Инстаграме показал глава города Сергей Еремин. Судя по кадрам, все почти готово – пролеты моста переливаются огнями синего и фиолетового оттенков. Завершить строительство виадука планируют в сентябре.

«Подрядчик уже установил лифтовую шахту, идут работы по ее остеклению, отделке и благоустройству прилегающей территории», - отметил Сергей Еремин.

Кроме того, строители преступили к замене аварийной лестницы с ул. Дачной к Николаевскому проспекту. Мэр обещает, что подходы к новому мосту будут удобными и освещенными.