Во второю смену в Красноярске будут учиться не более 15% детей

Школы Красноярского края готовы к началу нового учебного года – приемка завершена во всех образовательных учреждениях. На текущие и капитальные ремонты, устранение замечаний надзорных органов, обеспечение антитеррористической безопасности и организацию питания детей власти направили 2 млрд рублей. К новому учебному году отремонтировано 500 школ в регионе. Привели в порядок 13 спортивных залов в сельских школах на общую сумму 40,05 млн рублей. Более полумиллиарда рублей направлено на закупку новых учебников.

Из-за пандемии коронавируса власти предъявляли к учебным заведениям дополнительные требования: обязательно наличие антисептиков, обеззараживающих ламп, бесконтактных термометров и дезинфицирующих средств для уборки.

Учебный процесс из-за COVID-19 тоже организуют по новым правилам. За каждым классом закрепят отдельный кабинет, куда будут приходить учителя. Исключением станут только физкультура, труды, технология, физика и химия – для проведения этих предметов требуется специальное оборудование.

В новом учебном году за парты сядут 358 тысяч школьников. Большинство детей будут учиться в первую смену. Во второй половине дня уроки будут проходить только для 15% детей, в основном в Красноярске.

Важное нововведение этого года: бесплатное питание для всех детей с 1 по 4 класс - обеспечить всех младшеклассников горячими завтраками или обедами поручил президент. На эти цели из регионального и федерального бюджетов направят 800 млн рублей: предстоит накормить 156,6 тысяч детей.

В сельских школах и малых городах в новом учебном году откроются центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». Такие площадки теперь будут работать в 42 школах, а в течение двух лет их откроют в 283 образовательных учреждениях региона. Организаторы закупают новые компьютеры и оргтехнику, технические средства, спортинвентарь.

«Работа «Точек роста» будет выстроена следующим образом: в первую половину дня на их базе предполагаются уроки по трем обозначенным предметам, а после ребят ждут занятия в рамках внеурочной деятельности, деловые игры, тренинги. Помимо овладения новыми знаниями и компетенциями, работа в условиях коворкинг-центра позволит детям и подросткам совершенствовать коммуникативные навыки, креативность, стратегическое и пространственное мышление, психологическую устойчивость в стрессовых ситуациях», - пояснили в пресс-службе краевого правительства.

Добавим, что особое внимание при подготовке школ к началу учебного года уделено антитеррористической безопасности. Школы обеспечены охраной и телефонной связью, в большинстве учреждений есть кнопка экстренного вызова полиции, в крупных школах организовано видеонаблюдение.