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Жители Покровки и Взлетки станутся без холодной воды в понедельник

Главная Общество
Красноярск
17:47 21 Августа 2020
отключение воды, дома, район
Автор: Sibnovosti.ru
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«КрасКом» предупредил о предстоящем отключении холодной воды в части домов в микрорайонах Покровки и Взлетка. Красноярцы останутся без водоснабжения в понедельник, 24 августа, из-за ремонта на магистральном водопроводе. Коммунальщикам предстоит заменить технологическую камеру, которая находится в зоне расширения проезжей части на ул. Березина. Отключение продлится с 9:00 до 21:00. Воды не будет по следующим адресам:

• ул. Шахтеров, 23г, 23и, 25, здания по нечётной стороне 31-55;

• ул. Березина, 7, 70-80м;

• ул. Туруханская, 22, 24, 43-57 + частный сектор;

• ул. Водянникова, 2/1;

• ул. Взлетная, 50, 57, 59;

• ул. Молокова, 43, 72.

В течение понедельника автоцистерны дважды будут подвозить питьевую воду к домам в Покровке. График и маршруты подвоза воды уточнят по телефону 211-39-63.

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