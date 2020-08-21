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Участок улицы Перенсона в Красноярске перекроют до конца августа

Главная Общество
Красноярск
08:29 21 Августа 2020
перекрытия, красноярск, дороги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Мэрия предупреждает красноярцев об очередных ограничениях движения в центре города. До 31 августа перекроют участок ул. Перенсона от ул. Дубровинского до ул. Бограда. Движение ограничат на отрезке, протяженностью около 100 метров вдоль дома по ул. Перенсона, 1. Стройкомпания «Сибиряк» и фирма «Эксклюзив-Строй» будут прокладывать сети теплоснабжения и проводить реконструкцию существующей тепловой камеры.

«Ограничение продлится с 8:00 21 августа до 23:59 31 августа. Для водителей будет выставлена временная дорожно-знаковая информация», - добавили в пресс-службе городской администрации.

Добавим, из-за ремонта теплосетей до 29 августа продлены перекрытия на ул. Карла Маркса. По нечетной стороне дороге в границах перекрестка с ул. Парижской коммуны закрыты три полосы. По четной стороне перекрыта левая полоса.

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