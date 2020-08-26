Почта России напоминает клиентам о цифровых сервисах

Цифровые сервисы прочно вошли в нашу жизнь. Ежедневно тысячи клиентов подключают новые функции на сайте или в мобильном приложении Почты России. Теперь многие почтовые услуги можно получить, не выходя из дома.

Мобильное приложение

С помощью мобильного приложения Почты России клиенты могут отслеживать отправления, получать push-уведомления об изменении статусов (если посылка изменила местоположение, клиент об этом сразу узнает), оформить доставку посылки на дом курьером или почтальоном. Мобильное приложение позволяет получать отправления без паспорта и заполнения бумаг по коду из push-уведомления или sms, найти ближайшее отделение связи и узнать его режим работы. Также мобильное приложение поможет найти и записаться в доступное для предварительной записи почтовое отделение.

Предварительная запись в ОПС

В мобильном приложении необходимо выбрать раздел «запись в почтовое отделение», адрес ближайшей к вам почты и удобное для посещения время. Записываться следует не менее чем за час до предполагаемого визита. Номер операционного окна отобразится в момент оформления заявки.

Переводы с банковской карты с получением наличных

Для оформления перевода Почтой России достаточно зайти на страницу переводов https://www.rs-express.ru/payments/russianpost или в мобильное приложение и заполнить анкету. При выплате перевода в отделении Почты России комиссия составляет 2,45%, минимум 60 рублей. При доставке перевода на дом получателю — 4,5%, минимум 90 рублей. Если указать номер телефона получателя, то ему придет уведомление о переводе по sms. Для доставки денег почтальоном извещение не понадобится, но, если адресата не застанут дома, курьер опустит в почтовый ящик уведомление о прибытии средств.

Оплата коммунальных платежей

Почта России принимает коммунальные и муниципальные платежи, оплату услуг связи и штрафов. Однако для этого совсем не нужно идти в отделение связи, так как компанией запущен специальный платежный сервис: https://finance.pochta.ru/payments/Kommunalnye_uslugi Оплатить дистанционно можно с помощью банковской карты услуги почти 6500 компаний сферы ЖКХ по всей стране. На странице сервиса предусмотрена услуга личного кабинета плательщика, в котором сохраняются история проведенных платежей, реквизиты банковской карты и шаблоны операций.

Электронное заказное письмо

В Красноярском крае бесплатный цифровой сервис позволяет получать письма со штрафами от ГИБДД в электронном виде после регистрации на сайте zakaznoe.pochta.ru или в мобильном приложении Почты России. Прочтение письма приравнивается к его получению в почтовом отделении под роспись. Если кому-либо вдруг станет неудобно получать извещения на мобильное устройство, он может в любой момент отказаться от этой услуги и вернуться к бумажному варианту.

Курьерские услуги

На сайте https://www.pochta.ru/courier или в мобильном приложении Почты России клиент может вызвать курьера на дом для отправки или получения посылок весом до 31 кг. Тарифы на доставку курьером варьируются в зависимости от выбора способа получения отправления. Оформить доставку на дом можно после того, как отправление получит статус «Ожидает адресата в месте вручения». Подробности по телефону контактного центра: 8-800-1-000-000.

Открытка онлайн

Этот сервис предназначен для отправки открытки из онлайна в офлайн. На сайте market.pochta.ru клиенты могут выбрать открытку, написать поздравление, адрес получателя и оплатить. После этого Почта России оформит и доставит настоящую бумажную открытку по указанному адресу.

Электронная подпись

Простая электронная подпись – успешный сервис, запущенный Почтой России в 2018 году. Подключить его можно, зарегистрировавшись онлайн по адресу: https://passport.pochta.ru/activate/ops. Благодаря простой электронной подписи значительно ускорился процесс выдачи посылок и писем. Единожды оформив доступ к сервису, клиенты получают свои посылки, предъявив оператору sms или push-уведомление в мобильном приложении. Заполнять бумажные извещения и предъявлять паспорт больше не нужно.

Оформление и оплата посылок онлайн

Если оформить и оплатить посылку на сайте или в мобильном приложении, то ее примут в отделении без очереди. Можно прямо из дома ввести адресные данные и получить готовый бланк с трек-номером, который необходимо распечатать и приклеить к посылке. Это может сделать и сам оператор в отделении связи, достаточно лишь показать ему трек-номер с экрана мобильного телефона. После обработки отправления сотрудником Почты России на электронный адрес клиента, оставленный при регистрации на сайте, поступит письмо с уведомлением о приеме и чеком.

Оформление подписки онлайн и в мобильном приложении

Чтобы оформить подписку на газеты и журналы, больше не нужно идти в почтовое отделение. Для этого достаточно зайти на сайт podpiska.pochta.ru или в специальный раздел мобильного приложения Почты России. В представленном обширном каталоге можно выбрать издание и оплатить подписку как для себя, так и в подарок любому другому адресату в России. Оплата подписки осуществляется банковской картой. На email, введенный при регистрации, придет электронный чек и уведомление с номером заказа. В личном кабинете можно отслеживать информацию о всех подписках: количество выходов номеров изданий, а также подписной период, который можно продлить, нажав кнопку «Продлить подписку».

Аренда абонементной ячейки

Чтобы зарезервировать ячейку с помощью мобильного приложения, нужно зайти в раздел «Абонементный ящик», выбрать удобное отделение и даты использования. Система уточнит число свободных ячеек. Стоимость рассчитывается автоматически в зависимости от периода абонирования. Физические лица могут оплатить услугу сразу на сайте, а юридические – через банк по сформированному платежному бланку. Останется только распечатать заявление, подписать его и передать в выбранное почтовое отделение. Также распечатать заявление может оператор в почтовом отделении по номеру заявки. После подписания документа клиент получит ключ от ячейки.

Фото: Почта России

По материалам Почты России