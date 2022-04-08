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Рукопожатие через расстояние. Университет Решетнёва установил контакт с Луганским госуниверситетом им. В. Даля

Главная Наука
Красноярск
08:56 8 Апреля 2022
вуз, университет, сотрудничество, образование, наука
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7 апреля 2022 г. на площадке «Точка кипения Университет Решетнёва» состоялась видеоконференция двух университетов. Цель видеофорума – знакомство и обсуждение потенциальных направлений сотрудничества и взаимодействия в разных сферах деятельности образовательных учреждений.

От лица многотысячного коллектива–решетнёвцев к луганским коллегам обратился ректор Э.Ш. Акбулатов.

- Уверен, этот наш первый контакт станет предвестником большого сотрудничества, на которое мы настроены очень серьезно! Но прежде всего, я бы хотел сказать, что мы сопереживаем тому, что происходит сегодня в ЛНР, ждем возвращения республики к мирной жизни. Поддерживаем луганчан мы не только на словах, но и на деле. По инициативе студентов в нашем вузе идет сбор гуманитарной помощи для тех, кто в ней нуждается. Но сегодня не менее важны и профессиональное сотрудничество, и совместная профессиональная деятельность людей, - подчеркнул Акбулатов

Рукопожатие через расстояние. Университет Решетнёва установил контакт с Луганским госуниверситетом им. В. Даля

Ректор представил луганским коллегам университет, рассказал о его структуре, направлениях образовательной и научной деятельности, подробно остановился на трех стратегических программах, в рамках которых сегодня идет интенсивная работа. Речь о принятой и утвержденной российским минобром Программы развития до 2025 года, программы академического лидерства «Приоритет 2030», а также участия в научно-климатическом центре мирового уровня «Енисейская Сибирь».

Рукопожатие через расстояние. Университет Решетнёва установил контакт с Луганским госуниверситетом им. В. Даля

Один из участников встречи с луганской стороны проректор по науке и инновационной деятельности, профессор В.А. Ветренко передал слова приветствия ректора Луганского университета В.Д. Рябичева. Университет живет и работает в сложной социально-экономической и политической обстановке. Прийти лично на встречу к сибирским коллегам Рябичев не смог, будучи занят организацией гуманитарных акций. Но впереди у вузов перспективное многоплановое сотрудничество, и будет еще много коммуникации.

Потенциал Луганского университета – серьезный. В коллективе порядка 800 научно-педагогических работников, 67 из них - доктора наук, 345 - кандидаты наук. Работает 33 научных лаборатории. По 19 направлениям открыта аспирантура, по семи специальностям работает докторантура. В структуре университета 7 институтов, 4 факультета. Сегодня порядка 16 тысяч молодых луганчан являются студентами этого старейшего вуза на Донбассе. 27 марта коллектив отметил 102-летие со дня основания своей образовательной организации.

- Потребность в наших выпускниках стоит остро, - рассказывает доцент кафедры менеджмента В.Д. Гордиенко. – Предприятия республики работают, конечно, не без проблем, но со стабилизацией ситуации специалисты будут еще больше необходимы повсеместно!

Для Гордиенко эта видеовстреча с решетнёвцами – как свидание с молодостью.  В далеком 1974 году она начинала свой путь в профессию и науку в красноярском вузе. История этого луганского преподавателя лишь подтверждает, как тесно переплетены судьбы людей в современном мире и как важно человеческое и профессиональное взаимодействие в интересах будущего.

Рукопожатие через расстояние. Университет Решетнёва установил контакт с Луганским госуниверситетом им. В. Даля

Во время встречи было решено продолжить конкретизацию научных направлений, по которым возможна конструктивная интеграция обоих университетов. По предложению Акбулатова, было принято решение сосредоточиться на трех главных направлениях: образовательной, научной деятельности и в сфере молодежной политики. Свои предложения вузы подготовят в течение двух ближайших недель.

Рукопожатие через расстояние. Университет Решетнёва установил контакт с Луганским госуниверситетом им. В. Даля

Об этом и многом другом узнайте в официальной группе университета ВК и на канале Telegram

#sibgu #ReshU #ReshetnevUniversity #МинобрнаукиРоссии

Фото: Университет Решетнёва
По материалам Университета Решетнёва

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