Рукопожатие через расстояние. Университет Решетнёва установил контакт с Луганским госуниверситетом им. В. Даля

7 апреля 2022 г. на площадке «Точка кипения Университет Решетнёва» состоялась видеоконференция двух университетов. Цель видеофорума – знакомство и обсуждение потенциальных направлений сотрудничества и взаимодействия в разных сферах деятельности образовательных учреждений.

От лица многотысячного коллектива–решетнёвцев к луганским коллегам обратился ректор Э.Ш. Акбулатов.

- Уверен, этот наш первый контакт станет предвестником большого сотрудничества, на которое мы настроены очень серьезно! Но прежде всего, я бы хотел сказать, что мы сопереживаем тому, что происходит сегодня в ЛНР, ждем возвращения республики к мирной жизни. Поддерживаем луганчан мы не только на словах, но и на деле. По инициативе студентов в нашем вузе идет сбор гуманитарной помощи для тех, кто в ней нуждается. Но сегодня не менее важны и профессиональное сотрудничество, и совместная профессиональная деятельность людей, - подчеркнул Акбулатов

Ректор представил луганским коллегам университет, рассказал о его структуре, направлениях образовательной и научной деятельности, подробно остановился на трех стратегических программах, в рамках которых сегодня идет интенсивная работа. Речь о принятой и утвержденной российским минобром Программы развития до 2025 года, программы академического лидерства «Приоритет 2030», а также участия в научно-климатическом центре мирового уровня «Енисейская Сибирь».

Один из участников встречи с луганской стороны проректор по науке и инновационной деятельности, профессор В.А. Ветренко передал слова приветствия ректора Луганского университета В.Д. Рябичева. Университет живет и работает в сложной социально-экономической и политической обстановке. Прийти лично на встречу к сибирским коллегам Рябичев не смог, будучи занят организацией гуманитарных акций. Но впереди у вузов перспективное многоплановое сотрудничество, и будет еще много коммуникации.

Потенциал Луганского университета – серьезный. В коллективе порядка 800 научно-педагогических работников, 67 из них - доктора наук, 345 - кандидаты наук. Работает 33 научных лаборатории. По 19 направлениям открыта аспирантура, по семи специальностям работает докторантура. В структуре университета 7 институтов, 4 факультета. Сегодня порядка 16 тысяч молодых луганчан являются студентами этого старейшего вуза на Донбассе. 27 марта коллектив отметил 102-летие со дня основания своей образовательной организации.

- Потребность в наших выпускниках стоит остро, - рассказывает доцент кафедры менеджмента В.Д. Гордиенко. – Предприятия республики работают, конечно, не без проблем, но со стабилизацией ситуации специалисты будут еще больше необходимы повсеместно!

Для Гордиенко эта видеовстреча с решетнёвцами – как свидание с молодостью. В далеком 1974 году она начинала свой путь в профессию и науку в красноярском вузе. История этого луганского преподавателя лишь подтверждает, как тесно переплетены судьбы людей в современном мире и как важно человеческое и профессиональное взаимодействие в интересах будущего.

Во время встречи было решено продолжить конкретизацию научных направлений, по которым возможна конструктивная интеграция обоих университетов. По предложению Акбулатова, было принято решение сосредоточиться на трех главных направлениях: образовательной, научной деятельности и в сфере молодежной политики. Свои предложения вузы подготовят в течение двух ближайших недель.

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