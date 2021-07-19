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В Красноярске на Афонтовой горе нашли бивень мамонта

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Красноярск
10:00 19 Июля 2021
красноярск, археология, находка
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В Красноярске во время раскопок на Афонтовой горе нашли метровый бивень мамонта и около 4 тысяч других артефактов, сообщает ТАСС.

Афонтова гора – это целый комплекс стоянок эпохи палеолита. Первые из них открыты Иваном Савенковым – первым исследователем древней истории Енисейской Сибири. В наше время комплекс насчитывает пять открытых стоянок и все их них малоизучены. Найденные здесь экспонаты пополнили коллекции многих музеев мира, в том числе Эрмитажа и Лувра.

Все находки сделаны на стоянке Афонтово-4. Первые раскопки прошли здесь ещё в 1884 году, но изучение далеко от завершения. Самые масштабные исследования стоянки прошли в в августе – октябре 2020 года. В этом году площадь раскопок составляет 11 тыс. квадратных метров.

Фото: vk.com/krasgeoarcheology

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