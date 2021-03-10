В вузах Красноярска появятся проректоры по цифровизации

Накануне в Татарстане прошло совещание "Кадры для будущего", в котором приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр науки Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов и ректоры почти 500 российских вузов, в том числе и красноярских.

Встреча была посвящена развитию высшего образования и подготовке квалифицированных кадров для приоритетных отраслей цифровой экономики. Как отметил Дмитрий Чернышенко, на российском рынке труда сегодня не хватает до миллиона IT-специалистов. На фоне стремительной цифровизации всех сфер жизни именно эти кадры будут строить новую экономику России. Ключевую роль в этом должны играть вузы. При этом, по мнению вице-премьера, сегодня все выпускники должны обладать теми или иными цифровыми компетенциями.

Каждый вуз должен будет найти свою нишу в подготовке IT-специалистов. Непосредственно в учебных заведениях, в том числе красноярских, за развитие IT-направлений будут отвечать проректоры по цифровой трансформации. Это одно из поручение Дмитрия Чернышенко главе минобрнауки Валерию Фалькову.

"Цифровым" проректорам предстоит разработать программу развития и защитить её в Минобре. А ещё в течение трёх лет переподготовку пройдут 80 тысяч педагогов. Кроме того, вузы должны проанализировать, на какие специальности трудоустраиваются выпускники IT-направлений.

"Основные изменения, касающиеся стандартов образования, создания цифровых образовательных модулей по всем направлениям, должны быть сделаны до следующего цикла обучения. Это сложная, амбициозная задача, мы отдаём себе отчёт в том, что это будет непросто сделать, но именно такой темп нам задают текущие задачи, которые поставил президент перед правительством. И времени на раскачку нет", — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Фото: tatar-inform.ru