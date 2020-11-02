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Сибирский федеральный университет поднялся в двух рейтингах THE Subject

Главная Наука
Красноярск
12:50 2 Ноября 2020
красноярск, сфу, рейтинг, рейтинги, лидер, наука, уровень
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сибирский федеральный университет поднялся выше в двух предметных рейтингах, который ведет британское научное издание Times Higher Education. Так, флагман сибирской науки занял позиции в группе с 601 по 800 по физическим и инженерным наукам.

В этом году в рейтинге участвовали 1512 учебных заведений со всего мира, это на 522 вуза больше, чем в прошлом году. Университеты оценивались по 11 предметным областям и 13 основным параметрам, которые были объединены в пять категорий: преподавание, исследования, цитирования, международное сотрудничество, а также доход от производственной деятельности и инноваций.

В пресс-службе университета добавили, что методика предметных рейтингов имеет ряд отличий от методики мирового рейтинга. Ключевое отличие – распределение веса и вклада по каждому предмету. Например, необходимым условием для участия в рейтинге по направлениям «Физические науки» и «Инженерные науки и технологии» является наличие более 500 публикаций в научных изданиях, включённых в базу данных Scopus, которая является основным механизмом отслеживания цитируемости научных статей.

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