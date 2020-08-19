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Красноярские ученые предсказали появление болот в районах вечной мерзлоты

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Красноярск
17:08 19 Августа 2020
в красноярском крае, болотное, пожары
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярские ученые центра СО РАН пытаются выяснить, как природные пожары на севере края влияют на деревья и окружающую среду. Исследователи поняли, что после возгораний, например, в Эвенкии, фиксируются «тепловые аномалии». Но самое интересное, что такие явления сохраняются очень долго – 15-20 лет.

По словам ученых, пожары влияют на всю экосистему. Очаги уничтожают не только деревья, но и почву. Те же лишайники восстанавливаются десятки лет. Поэтому оставшаяся без «одеяла» земля начинает прогреваться солнцем быстрее.

«В связи с прогнозируемым изменением климата, ужесточением пожарного режима и повышением его активности в северных лесах, термические аномалии после пожаров, вероятно, будут оказывать все большее влияние на экосистемы региона. Более того, на восстановление северного древостоя уходит около 50 лет. Пока не до конца понятно, как будет вести себя лес, выросший вновь на аномальном участке мерзлоты. Эти вопросы требуют дальнейшего изучения», - отмечают исследователи СО РАН.

«Тепловые аномалии» увеличивают оттаивание мерзлой почвы летом в два раза. Это может не только способствовать росту деревьев, но и привести к образованию болотистой местности там, где ее никогда не было.

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