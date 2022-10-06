В Новосибирске на сборах умер мобилизованный житель Иркутской области

В Новосибирске 2 октября на сборах в высшем военном командном училище скончался житель Иркутской области.

Братчанин отправился на сборы добровольцем в числе 331 других мобилизованных.

Мать погибшего рассказала, что до дня смерти мужчина звонил ей несколько раз. Она также поделилась, что в родном городе у него остались жена и шестеро детей.

На данный момент устанавливается причина смерти. Власти Братска пообещали помочь доставить тело в город и организовать похороны.

Фото: Братчане / telegram-канал