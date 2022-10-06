В Барнауле к 2026 году построят аэропорт на миллион человек

В Барнауле к 2026 году построят новый аэропортовый комплекс, который сможет вместить миллион человек. Об этом в эфире Центру управления региона рассказал замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

По словам замминистра в марте этого года было подписано соглашение, которое дало старт инвестиционному проекту по развитию аэропортового комплекса. Основная цель проекта заключается в качественном обслуживании граждан.

На данный момент идет проектирование аэровокзального комплекса.

Дмитрий Коровин отметил, что новый аэропорт по площади будет в два раза больше нынешнего.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости