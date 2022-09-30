ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России

Сегодня, 30 сентября, президент Владимир Путин подписал договоры о присоединении новых территорий к России.

Церемония подписания договоров о вхождении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Херсонской и Запорожской области в состав РФ проходила в Георгиевском зале Кремля.

Именно там, в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом.

Перед подписанием документов президент России Владимир Путин выступил с речью о принятии этих территорий в состав Российской Федерации.

Со стороны присоединенных территорий договор подписывали Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо.

Фото:©скриншот с видеозаписи "1 канал"