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Жительницу Кемеровской области осудят за организацию нелегального казино

Главная В России
Красноярск
11:12 29 Сентября 2022
игры, суд, общество
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В Кемеровской области местная жительница, организовавшая нелегальное казино, предстанет перед судом.

По данным сотрудников правоохранительных органов к ним обратились жители города, которые и рассказали об игровой зоне. Полицейские, прибывшие к месту казино, выяснили, что девушка обустроила помещение с помощью специального игрового оборудования. 

Как оказалось преступную деятельность 25-летняя девушка осуществляла с апреля этого года

На данный момент все материалы уголовного дела переданы в суд. 

Фото:  © РИА Новости / Владимир Астапкович

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