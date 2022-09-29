Жительницу Кемеровской области осудят за организацию нелегального казино

В Кемеровской области местная жительница, организовавшая нелегальное казино, предстанет перед судом.

По данным сотрудников правоохранительных органов к ним обратились жители города, которые и рассказали об игровой зоне. Полицейские, прибывшие к месту казино, выяснили, что девушка обустроила помещение с помощью специального игрового оборудования.

Как оказалось преступную деятельность 25-летняя девушка осуществляла с апреля этого года

На данный момент все материалы уголовного дела переданы в суд.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович